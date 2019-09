Governo: Carfagna (FI), Conte seppellisce grandi temi con parole

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, annuncia in una nota che voterà "contro la fiducia a questo governo. E' davvero difficile poter dare un sostegno ad un esecutivo M5s-Pd, perfino su singoli provvedimenti, anche perché il discorso del premier Conte in Aula non fa presagire nulla di buono. Esistono due modi in politica per eludere i grandi temi: non parlarne oppure seppellirli di parole e Giuseppe Conte", conclude la parlamentare, "ha decisamente scelto la seconda strada".(Com)