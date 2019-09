Milano: Sollazzo (M5S) su incendio via Sammartini, Comune garantisca sistemazione ai clochard

- Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano, e i consiglieri M5S in municipio 2 Alice Perazzi, Christian Progetto e Luigi Rovina commentano in una nota l'incendio avvenuto in via Sammartini a Milano: "Per fortuna l'incendio in Sammartini non ha provocato vittime. Ci auguriamo però che il Sindaco Sala e l'assessore Rabaiotti abbiano l'accortezza e la giusta sensibilità di ascoltare le innumerevoli segnalazioni di soccorso che arrivano da cittadini e dai residenti. Questa volta è toccata alla vecchia area del mercato del pesce, speriamo che il Comune (visto l'avvicinarsi dell'autunno) possa attivarsi per garantire ai clochard una sistemazione dignitosa per evitare che finiscano vittime di insicurezza e degrado". (com)