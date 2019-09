Mali: manifestazione a Bandiagara contro insicurezza

- Centinaia di persone hanno manifestato oggi a Bandiagara, nella regione centro-orientale del Mali, contro le condizioni di insicurezza nella regione. La manifestazione, riferiscono i media locali, è stata organizzata da un collettivo di associazioni locali in reazione alle frequenti violenze intercomunitarie fra cacciatori dogon e pastori fulani e agli attacchi terroristici di matrice jihadista, in grande aumento. "Dalla visita del primo ministro Boubou Cissé ai primi di agosto abbiamo registrato una cinquantina di omicidi", hanno dichiarato gli attivisti del Collettivo delle associazioni dei giovani del paese dogon (Cajpd), lamentando il "mutismo da parte del governo". La manifestazione si è svolta mentre i deputati di Bandiagara hanno annunciato il loro sostegno al gruppo armato Dan Nan Ambassagou, dichiarato fuorilegge dallo stato, ma da loro definito "al servizio della popolazione" e alternativo all'esercito, assente sul territorio. Il gruppo è accusato dalle autorità di essere all'origine di diversi attacchi nella zona, in particolare del massacro di 135 pastori fulani avvenuto a fine marzo nella regione centrale di Mopti, a Ogossagou. (segue) (Res)