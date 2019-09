Governo: Marin (FI), avete fatto accordi su posti, conto lo pagheranno italiani

- Il deputato di Forza Italia Marco Marin, intervenendo nell'emiciclo di Montecitorio nel corso della discussione sulla fiducia al governo Conte bis, ha affermato che "presidente del Consiglio, 14 mesi fa nel suo intervento aveva parlato di un grande governo del cambiamento: adesso ho capito cosa significava, si cambia ogni 13 o 14 mesi, perché le cose evidentemente non vanno bene. La sua figura è sempre apparsa come quella di un vaso di coccio tra due vasi di ferro, ma oggi lei è ancora più debole, perché è passato da 'avvocato degli italiani', della causa persa con il primo governo saltato, a 'garante' degli italiani. Vedremo - ha aggiunto il parlamentare - garante di cosa, perché oggi lei non ha dato tante certezze, senza contare i danni che ha fatto il suo primo governo, dal reddito di cittadinanza al decreto Dignità, all'Autonomia che non è mai arrivata. Oggi ha cambiato maggioranza senza alcun imbarazzo, e per lei e per il Movimento cinque stelle non cambia nulla. Ha presentato un programma superficiale e banale, ma come poteva essere diversamente rispetto a due forze politiche che si mettono insieme dopo essersi presentati agli italiani con programmi antitetici? Lei ha fatto il garante delle poltrone", ha concluso Marin, "perché il programma non esiste e state insieme sull'assistenzialismo, sullo statalismo, sul centralismo. Questo governo, a differenza di quello precedente, durerà molto, perché avete fatto un accordo sui posti e il conto lo pagheranno gli italiani".(Rin)