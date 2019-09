Regione Piemonte: Chiorino, un capitolo di bilancio all’edilizia scolastica d’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un capitolo di bilancio dedicato appositamente all’edilizia scolastica d’emergenza". E’ quanto annunciato oggi dall’assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2019-2020. Il tour dell’esponente della giunta Cirio è partito da Candelo, nel Biellese, dove, accompagnata dal sindaco Paolo Gelone e dai rappresentanti delle autorità locali si è recata presso la scuola media "Cesare Pavese" per augurare buon lavoro ad alunni, insegnanti e personale ausiliario. "Sono qui con voi - ha spiegato - perché ci tenevo a condividere il fondamentale mo-mento del primo giorno di scuola. Occorre ricominciare con entusiasmo e voglia di crescere. Voi rappresentate il futuro del nostro Piemonte e dell’Italia e saremo sempre al vostro fianco per garantirvi i migliori servizi e opportunità". L’assessore Chiorino si è poi spostata a Cumiana, nel Torinese dove, dopo la dichiara-zione di inagibilità della scuola locale, parte dei ragazzi è stata spostata in una struttura ospitata in alcuni prefabbricati in grado di accogliere circa 250 studenti. Insieme alle autorità locali e al consigliere regionale, Paolo Ruzzola, Chiorino ha visitato le classi e salutato i ragazzi e il personale. Proprio in questa occasione ha confermato l’esigenza, per la Regione, di dotarsi di un capitolo di spesa dedicato all’edilizia di emergenza. (segue) (Rpi)