Regione Piemonte: Chiorino, un capitolo di bilancio all’edilizia scolastica d’emergenza (2)

- "Ad oggi - ha spiegato l’assessore - la Regione ha a disposizione un capitolo dedicato all’edilizia scolastica, che però riguarda la programmazione e, possiamo dire per semp-lificare il concetto, tutto ciò che riguarda l’ordinaria amministrazione. Quando, invece, per qualsiasi motivo, una scuola si trova da un giorno all’altro nella necessità di inter-venti rapidi per poterne ripristinare l’agibilità, l’unica strada percorribile è quella di tentare di reperire risorse attraverso i fondi dell’assessorato ai Lavori Pubblici. Esperienze come quella di Cumiana, così come quella della scuola in Valle Mosso, nel Biel-lese, mi spingono a proporre l’istituzione di un capitolo di spesa ad hoc per l’edilizia scolastica di emergenza che possa attivarsi, anticipando i fondi, anche in caso di calamità naturali, laddove intervengono successivamente le assicurazioni. In questo modo potremo davvero essere vicini ai sindaci e ai territori". Chiorino ha poi concluso la mattinata visitando la scuola "Nicoletta" di Coazze, sempre nel Torinese. Il primo piano dell’Istituto, che ospita la scuola media, risulta a tutt’oggi inagibile e necessita di importanti lavori di manutenzione e ristrutturazione. Anche in questo caso l’assessore ha verificato la situazione e ha confermato l’attenzi-one della giunta e il massimo impegno per garantire la qualità e la fruibilità dei luoghi dell’istruzione su tutto il territorio piemontese. (Rpi)