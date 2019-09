Consiglio comunale Milano: Sollazzo (M5s), votato no a governo giallorosso, resto a opposizione

- Il consigliere comunale pentastellato, Simone Sollazzo, nella prima seduta del Consiglio comunale dopo la pausa estiva, è intervenuto per chiarire che, nonostante l'alleanza di governo tra Pd e M5s, lui resterà un fermo oppositore della giunta milanese di centrosinistra. "Metto in chiaro da subito determinate cose: penso che rispetto al passato non si possono cambiare stili di fare politica, penso che bisogna essere fedeli alle due 'c', 'coerenza' e 'credibilità". I miei rapporti con il centrosinistra, quindi, non cambieranno: se ci saranno dei margini per lavorare su temi comuni, io - come è sempre stato - sono disponibile, se non ci saranno, ci sarà come sempre un'opposizione dura e pura", ha spiegato in Aula. A margine dell'intervento ha poi fatto sapere di aver votato contro la formazione del governo giallorosso nella consultazione su Rousseau: "Sono contrario a questo passaggio anacronistico, a questa unione d'intenti, che arriva troppo tardi. Cos'è cambiato rispetto al 2013? Perché non potevamo tentare anche allora?". "Sono parte di quel 20 per cento critico, di quella parte più nostalgica e ortodossa che non va a negoziare mai, ma - ha chiarito in conclusione - non c'è nessuna spinta scissionistica, rispettiamo le posizioni di chi ha votato sì e speriamo di sbagliarci noi". (Rem)