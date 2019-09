Monza: Concluso il G.P. dei record, oltre 200mila gli appassionati all'autodromo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'edizione del Gran premio d'Italia conclusosi ieri con la vittoria di Charles Leclerc è stata quella dei record: ad annunciarlo il sindaco di Monza Dario Allevi, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi alla sede del Comune del capoluogo brianzolo per dare i “numeri” di quella che Allevi ha definito la “settimana perfetta”. Una “perfezione”, guastata solo dal maltempo che ha danneggiato il comunque riuscito “fuori GP”. Al punto che, da sindaco, è venuta una suggestione per la prossima edizione: “Trovare un accordo con Confcommercio per convincere i commercianti monzesi a tenere aperto fino a tardi il sabato sera, per fare una sorta di 'notte bianca' del fuori GP”. La conferenza stampa, si è tenuta insieme al prefetto Patrizia Palmisani, al Questore Michele Sinigaglia ai comandanti delle forze dell'Ordine impiegate in questi quattro giorni e a Giuseppe Redaelli, presidente di Sias Spa, la società che gestisce l'autodromo di Monza e al Presidente dell'Aci club Milano, Geronimo La Russa. Per il neo questore (si è insediato il 14 aprile ndr.) è stato il “primo serio banco di prova ed è un test, che la neonata questura di Monza ha superato con altre forze di polizia. Tra agenti di polizia, Carabinieri, uomini della Guardia di Finanza, della polizia penitenziaria e della Polizia Provinciale sono stati attivati 1700 agenti: da Roma sono stati inviati 1100 uomini di rinforzo di Carabinieri e GdF. All'ufficio interno all'autodromo, però, malgrado i numeri imponenti della manifestazione, sono state presentate solo 4 denunce”. (segue) (Rem)