Monza: Concluso il G.P. dei record, oltre 200mila gli appassionati all'autodromo (2)

- “È stata una settimana che ricorderemo a Lungo”, ha detto Allevi ricordando la firma che martedì ha garantito la gestione dell'Autodromo ad Aci Italia fino al 2028 e, soprattutto, “la firma siglata il giorno dopo con Liberty media che garantisce la permanenza fino al 2024 del Gran Premio d'Italia a Monza”. Una firma, quest'ultima, ha spiegato Redaelli, tutt'altro che scontata “L'anno scorso – ha ricordato - le prospettive di rinnovo erano davvero lontane, la certezza del rinnovo del contratto l'abbiamo avuta mercoledì pomeriggio alle 15: fino a quel momento è stata una battaglia animata e l'accordo è arrivato 'in zona cesarini', all'ultimo giorno utile dal pomeriggio successivo saremmo stati cancellati già dall'edizione del 2020”. Questa edizione del “doppio 90esimo”, (90esimo giro d'Italia a Monza e 90esimo anniversario della scuderia Ferrari) ha fatto registrare il record di presenze: in 4 giornate hanno partecipato alla “festa” del G.P. d'Italia 200milapersone e, in particolare, 93mila domenica, 65mila al sabato (+14 per cento rispetto alle precedenti edizioni) e 8mila al giovedì anche se non c'erano eventi facendo registrare un incasso lordo complessivo di 15 milioni di euro. (segue) (Rem)