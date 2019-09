Monza: Concluso il G.P. dei record, oltre 200mila gli appassionati all'autodromo (3)

- I numeri forniti dal Comune di Monza hanno riguardato la mobilità. Nei 5 parcheggi messi a disposizione dei tifosi sono state parcheggiate 9500 autovetture, un dato assolutamente in crescita. 2650 solo nel nuovo parcheggio di Biassono. La linea delle navette che ha portato il maggior numero di utenti è stata invece la nera, quella che collegava la stazione ferroviaria all'autodromo che ha avuto un'utenza di 22mila passeggeri. Insieme alle altre 2, la blu e la viola, hanno trasportato un totale di 40mila persone. Un' “invasione” avvenuta, tutto sommato, nel rispetto delle regole: solo 53 le sanzione comminate per aver parcheggiato sul verde pubblico dalla Polizia Locale. Meno correttezza è stata riscontrata dalla Guardia di Finanza. Il giorno prima, ha spiegato il colonnello Aldo Noceti, sono stati fotografati alcuni esercizi commerciali e, su 24 controllati, 17 sono risultati irregolari. Pochi anche i “bagarini”: sono stati sequestrati infatti 10 biglietti, sono state “verbalizzate” 6 persone e di queste, una è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, una per presenza abusiva sul territorio nazionale e uno per un tentato furto. Un furto che, invece, è andato a segno, è quello avvenuto nella macchina dello stesso direttore dell'autodromo Redaelli: spaccata al finestrino e sono state rubate le borse che erano sull'auto. (segue) (Rem)