Monza: Concluso il G.P. dei record, oltre 200mila gli appassionati all'autodromo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meteo incerto, quando non apertamente sfavorevole, non ha aiutato i numeri del “Fuori G.P.” che si è ampiamente “riscattato” al sabato: dopo la fine delle prove ufficiali, alle 16- 16.30, ha spiegato il Sindaco Allevi, c'è stata un'affluenza incredibile nelle piazze, mai visto prima una partecipazione simile. I titolari di bar e ristoranti ci hanno ringraziati e, del resto, l'intento del 'Fuori G.P.' esattamente questo: creare indotto anche per gli esercizi commerciali della città. Magari l'anno prossimo ragioniamo con Confcommercio per tenere aperti di più i negozi la sera del sabato e fare una 'notte bianca' del G.P.”. Ai 45 eventi hanno partecipato oltre 140mila persone e, sabato sera in piazza Trento e Trieste (la piazza principale di Monza ndr.)sabato sera c'erano 36mila persone, mentre nelle stesse ore, prosegue Allevi, “erano in 10mila in piazza Cambiaghi dove, a G.P. finito, si sono ritrovate a festeggiare oltre 4mila persone”. (segue) (Rem)