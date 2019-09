Monza: Concluso il G.P. dei record, oltre 200mila gli appassionati all'autodromo (5)

- Una festa che è avvenuta nella più assoluta sicurezza, ha spiegato il Prefetto: “Il dispositivo di sicurezza sicuramente complesso, ha sicuramente funzionato trovando fondamento nel lavoro di squadra e armonizzando la pianificazione con tutti gli attori coinvolti. Un dispositivo che è riuscito tanto più non avendo snaturato il significato dell'evento, che è quello di una grande festa”. Una festa che, è stato ironizzato in conferenza stampa, ha evidentemente coinvolto anche i ladri: il comandante dei Carabinieri, Tenente Colonnello Simone Pacioni, al suo secondo Gran Premio, ha infatti spiegato che “nel complesso, è andato tutto molto bene: Dal 4 all'8 settembre sono stati registrati solo una ventina di furti sulle autovetture, meno di quelli considerati fisiologici nei giorni normali”. Anche sotto il profilo sanitario non si sono registrate situazioni gravi: 187 interventi, ma solo 12 persone sono state inviate al Pronto soccorso per piccole cure. (segue) (Rem)