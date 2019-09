Monza: Concluso il G.P. dei record, oltre 200mila gli appassionati all'autodromo (6)

- Per il futuro, con quattro anni ancora garantiti di Gran Premio d'Italia, Redaelli ha annunciato che, “nelle prossime settimane, ci sarà un incontro con il Consorzio del Parco della Villa Reale e Regione Lombardia per valutare novità dal punto di vista infrastrutturale. Valuteremo alcune soluzioni, ma è prematuro fare ipotesi”. Il sindaco Dario Allevi ha però anticipato la riqualificazione dell'entrata di Vedano “con un ingresso separato per auto e pedoni e finalmente degna del tempio della velocità”. "Settimana record per la manifestazione motoristica più importante d'Italia – ha sottolineato in chiusura il presidente dell'Automobile Club Milano Geronimo la Russa - Settimana speciale per l'Automobile Club Milano che questa manifestazione l'ha creata e poi sviluppata – costruendo nel 1922 a tempo di record in 90 giorni il Tempio della Velocità – accompagnandola fino alla sua 90esima edizione". "Quest'anno abbiamo impreziosito l'evento, con Aci e Ferrari, con la Festa in piazza Duomo che rimarrà nella storia della città di Milano. E poi tanti altri appuntamenti ed iniziative: la Ferrari di Gilles Villeneuve esposta nel nostro salone di corso Venezia e la presentazione del nuovo libro a lui dedicato, uno speciale numero di 'via!' distribuito in 70 mila copie ai Soci, nelle edicole con Il Giorno e ai cancelli dell'Autodromo, una Club House a pochi passi dal paddock per accogliere tutti gli amici dell'Automobile Club Milano". Infine il voto dati dai tifosi ai piloti. Sul gradino più alto del podio, non solo sul circuito, Charles Leclerc con il 34,9 per cento delle preferenze. (Rem)