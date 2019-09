Energia: Abu Dhabi, domani primo incontro tra russo Novak e nuovo ministro saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di domani tra Novak e il nuovo ministro saudita nominato nei giorni scorsi alla guida dell’importante dicastero in sostituzione di Khalid al Falih. La decisione di sostituire Al Falih alla guida del ministero dell’Energia giunge mentre il prezzo del petrolio sta assistendo ad un nuovo calo, con i future del benchmark Brent scambiati a meno di 60 dollari al barile, cifra molto al di sotto del livello di 80-85 dollari al barile necessario per riportare in positivo il bilancio saudita e in particolare per rendere maggiormente remunerativa la futura quotazione del 5 per cento di Aramco, prevista tra il 2020 e il 2021. (segue) (Res)