Messico: Lopez Obrador, in legge Bilancio 2020 priorità a sicurezza e benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sicurezza e benessere sociale i due punti qualificanti della legge di Bilancio messicana per il 2020. Lo ha scritto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador in una lettera indirizzata al parlamento messicano in occasione della presentazione del "Pacchetto economico" da parte del ministero delle Finanze. Il capo dello stato è tornato a sottolineare l'importanza della Guardia nazionale, il nuovo corpo di polizia militare che, d'intesa con la Difesa e la Marina militare viene visto come "la principale strategia dell'esecutivo nella prevenzione dei reati, il mantenimento della sicurezza pubblica, il recupero della pace e la lotta alla delinquenza in tutto il paese". Al tempo stesso, il presidente ha segnalato che verranno rafforzati alcuni dei programmi sociali più celebrati della sua amministrazione, a partire dalle borse di studio per i giovani. Il governo, ha scritto in un passaggio della lettera ripresa dai media locali, conferma la volontà di operare "in un quadro di austerità" impiegando "le risorse pubbliche con onestà e trasparenza" e destinando questi proventi "a favore della popolazione che storicamente ha sofferto le maggiori carenze e svantaggi sociali". (segue) (Mec)