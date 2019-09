Governo: Meloni, grazie a Salvini e Toti per partecipazione a manifestazione Fd'I

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ringrazia su Twitter "Matteo Salvini e Giovanni Toti per aver preso parte alla manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia davanti a Montecitorio per dire no al patto della poltrona. Uniti manderemo a casa chi ha tradito gli italiani. Vogliamo votare".(Rin)