Difesa: Aeronautica militare, al via in Umbria esercitazione internazionale soccorso aereo (4)

- Inoltre, per il secondo anno, nell'ambito della Grifone si svolgerà una concomitante esercitazione – denominata Eleos - incentrata sulla gestione post incidente aereo che vedrà interessato personale civile e militare dell’Aeronautica militare, dell’università di Urbino, Polizia di Stato e Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (Arpam). In questo ambito l’addestramento si concentrerà sulla ricerca e recupero di materiali, sulla prevenzione infortuni, sulla protezione ambientale, sulle attività della polizia giudiziaria e sulla gestione dello stress. (Com)