Somalia: Banca mondiale, economia crescerà del 2,9 per cento nel 2019

- L'economia della Somalia crescerà del 2,9 per cento quest'anno. È la previsione formulata oggi dalla Banca mondiale, in linea con la crescita registrata lo scorso anno (2,8 per cento) e che dovrebbe secondo l'istituto raggiungere a medio termine il 3,2 o 3,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Quest'ultima previsione, calcolata sui prossimi 3-5 anni, dipenderà dalla capacità del paese di sostenere il suo attuale slancio di riforme economiche. Lo scorso anno la pressione fiscale è aumentata infatti al 29 per cento del Pil, in un contesto in cui il paese si è ripreso dalla forte siccità dell'anno precedente. "Sebbene questi progressi siano incoraggianti, lo spazio fiscale disponibile rimane insufficiente per soddisfare le esigenze di spesa (per) i settori dell'istruzione e della sanità", ha tuttavia sottolineato la Banca. A maggio, il Fondo monetario internazionale ha affermato che l'economia della Somalia è sulla buona strada, ma ha avvertito che la sua prestazione economica è ancora vulnerabile a causa delle fragili condizioni di sicurezza, dei cambiamenti climatici e della povertà.(Res)