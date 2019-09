Cultura: Mollicone (FdI), Conte presidente del primo governo luogocomunista

- "Conte premier del governo luogocomunista: i soliti luoghi comuni sulla cultura, mentre il ministro Franceschini sta ripristinando lo status quo. Almeno cancelli la riforma del Mibac, che ha accentrato i poteri ministeriali nella segreteria generale”. Così in una nota il deputato FdI capogruppo in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, Federico Mollicone. “Le priorità sono poco chiare – ha aggiunto - Invitiamo il governo a occuparsi della valorizzazione dei musei, ad aumentare i fondi per tutelare gli artisti che la sua gestione del Fondo unico dello spettacolo ha ridotto sul lastrico, ad estendere l'Art bonus in maniera orizzontale, a ricostruire dei corpi di ballo, a controllare l'integrità dei bilanci delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, a riordinare il settore cinema e audiovisivo difendendolo dai predatori internazionali e a confrontarsi con le forze parlamentari per il rilancio della cultura e del turismo, a differenza dello stile ‘decretista’ del suo predecessore”. (segue) (Ren)