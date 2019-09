Cultura: Mollicone (FdI), Conte presidente del primo governo luogocomunista (2)

- “Dopo la figuraccia su Leonardo – ha proseguito Mollicone -, con la genuflessione verso la Francia che ha portato il più grande evento sul genio italiano in una nazione diversa da quella italiana, addirittura mettendo in discussione l'italianità di Leonardo, su Dante Alighieri si aumentino i fondi e si crei un sistema connesso fra scuole, università e territorio, con produzioni di livello sotto ogni forma, dagli spettacoli ai film”. “Ci domandiamo infine come mai non sia stata citata la legge sulla promozione della lettura, proposta dal Partito Democratico e sostenuta dai 5 stelle , da noi e da quasi tutto il parlamento poi in maniera unanime. Già in ginocchio dalle lobby e dai grandi editori? Che fine farà?", ha concluso. (Ren)