Kosovo: Movimento Vetevendosje nomina Kurti candidato primo ministro

- Il consiglio generale del Movimento Vetevendosje, partito dell'opposizione kosovara, ha ufficializzato la lista dei candidati per le elezioni anticipate del 6 ottobre, confermando la scelta di Albin Kurti come candidato primo ministro. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Bota Sot", Kurti ha dichiarato che è tempo di mettere fine ai cattivi governi in Kosovo per lottare contro la corruzione: "Questo può essere fatto solo dal Vetevendosje". Secondo quanto chiarito nei giorni scorsi dal leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Isa Mustafa, "in caso di una coalizione di governo con il Movimento Vetevendosje l'Ldk dovrebbe certamente scegliere il nuovo primo ministro". Secondo Mustafa, tale ruolo spetterebbe all'Ldk in quanto rappresenta il più grande gruppo parlamentare e guida il maggior numero di comuni in Kosovo. (segue) (Kop)