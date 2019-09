I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Kosovo: presidente Vucic, entrambe le parti devono cedere su qualcosa - Il dialogo tra la Serbia e il Kosovo richiede che entrambe le parti cedano su qualcosa, al fine di uscire entrambe vincitrici. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Serbia Aleksandar Vucic in seguito all'incontro con i senatori Usa Ron Johnson e Chris Murphy che si trovano in visita in Serbia. Secondo quanto riferito dall'emittente "B92", Vucic ha affermato che "questo è l'unico modo per raggiungere un accordo". Il presidente della Serbia ha ribadito la propria apertura al dialogo, definendolo "salubre" e ha detto che "l'attuazione di una pace duratura sarebbe di grandissimo vantaggio sia per i serbi che per gli albanesi e tutti gli altri popoli che vivono nella regione". Vucic ha ringraziato i senatori di Washington per l'impegno e ha detto che "l'interesse della Serbia è quello di intensificare il dialogo politico ad alto livello", visto che "i rapporti tra i due paesi devono essere orientati al partenariato". (segue) (Res)