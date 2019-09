Cile: bilancia commerciale in attivo di 143 milioni di dollari ad agosto (2)

- Secondo dati ufficiali della Bcc l'economia cilena ha registrato nel primo semestre del 2019 una crescita dell'1,75 per cento, frutto di un'espansione dell'1,9 per cento nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2018. A trainare la crescita la ripresa dei settori minerario e dei servizi, mentre hanno fatto registrare un calo l'industria manifatturiera, delle costruzioni e l'attività agricola, dell'allevamento e della pesca. Importante anche la ripresa degli investimenti, con un +4,8 per cento registrato sul fronte della "formazione di capitali fissi". In base a questi numeri, segnala la Bcc, risulta ancora di difficile il raggiungimento dell'obiettivo di crescita del 3 per cento del Pil fissato dal governo, per raggiungere il quale si dovrebbe registrare un'espansione del 4,2 per cento nel secondo semestre. (segue) (Abu)