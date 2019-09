Roma: senza cordoli auto in sosta su ciclabile Tuscolana,ci va la commissione Mobilità

- Sopralluogo questa mattina della commissione capitolina Mobilità al cantiere della ciclabile Tuscolana, la bikeline da 2,5 chilometri che collegherà Cinecittà a Porta Furba con due piccole corsie ciclabili affiancate alla strada, una per senso di marcia. I lavori per la costruzione della pista sono iniziati nel luglio del 2018 e la bike line è ormai prossima all'apertura. Al massimo a inizio ottobre dovrebbe essere inaugurata. Obiettivo della visita della commissione: verificare la situazione del parcheggio selvaggio sulla pista, denunciato dalle associazioni dei ciclisti. Insieme ai membri della commissione erano presenti il comandante dei vigile del VII gruppo, Roberto Stefano, l'assessore ai Lavori Pubblici del municipio VII, Salvatore Vivace, il responsabile del progetto della ciclabile dell'agenzia Roma Servizi per la Mobilità, i rappresentati dell'associazione Salvaciclisti e della consulta per la sicurezza stradale. Prima di percorrere a piedi la ciclabile dalla fermata della metro A Giulio Agricola in direzione Porta Furba, il presidente della commissione, il consigliere M5s Pietro Calabrese, ha voluto precisare alcune cose riguardo ai costi dell'opera. Negli scorsi giorni era stata diffusa la notizia di un'indagine della Corte dei Conti: la gara da 350mila euro per la realizzazione della bikeline sarebbe stata affidata per una cifra superiore, 418mila euro. Una notizia smentita da Calabrese che ha spiegato: "Il progetto inizialmente non prevedeva i cordoli, una volta inseriti nel capitolato la base d’asta è salita a oltre 600mila euro ed è stata affidata con un notevole ribasso a 418mila". Il costo maggiore dunque sarebbe servito alla costruzione dei cordoli. Un'infrastruttura di supporto alla pista ciclabile che il municipio avrebbe ritenuto necessaria. "Purtroppo - ha spiegato Calabrese - se non ci sono i cordoli persiste la abitudine di chi se ne frega altamente e parcheggia sopra la ciclabile". E la considerazione del presidente della commissione capitolina Mobilità è stata presto confermata dal sopralluogo. Camminando infatti i consiglieri hanno potuto vedere con i loro occhi diverse automobili parcheggiate sopra la ciclabile nei punti ancora non protetti dai cordoli. In particolare tra i civici 946 e 932 di via Tuscolana per l'impossibilità di spostare una pompa di benzina la ciclabile si allarga lasciando dello spazio tra questa e il marciapiedi dove ci sono persino due parcheggi. La cosa confonde gli automobilisti che poco dopo continuano imperterriti a parcheggiare sulla ciclabile. Per un quarto d’ora buono i consiglieri si sono sostituiti ai vigili intimando alle auto ferme sulla ciclabile di spostarsi. “In questo punto potrebbe essere necessario intervenire per migliorare la fruibilità della pista”, ha spiegato l'assessore del municipio Salvatore Vivace. (segue) (xcol4)