Roma: senza cordoli auto in sosta su ciclabile Tuscolana,ci va la commissione Mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro problema è quello dei cassonetti che affiancano la bikeline in molti punti del percorso. "Non è piacevole vederli", ammette Calabrese. "Sicuramente non fanno parte della nostra idea della trasformazione della strada, qui purtroppo non siamo ancora riusciti a inserire il porta a porta". L'assessore Vivace, ha invece illustrato il lavoro certosino che è stato svolto per aumentare gli spazi per il carico e scarico delle merci per evitare che i furgoni che servono i negozi della via blocchino la strada. "Abbiamo percorso con gli uffici la via, negozio per negozio, abbiamo capito le esigenze dei commercianti, in particolare di farmacie e supermercati, e siamo riusciti ad aumentare del 30 per cento i parcheggi per il carico e lo scarico delle merci". "Per ora - garantisce Vivace - il sistema regge, ma lo capiremo davvero solo con la riapertura delle scuole". L'assessore del municipio ha anche ricordato che per il recupero di nuovi parcheggi di carico e scarico è stato essenziale il piano di delocalizzazione dei posteggi degli ambulanti che lo scorso anno ha permesso la rimozione e allo spostamento delle bancarelle da via Tuscolana. La ciclabile per adesso percorre solo una parte della Tuscolana – da Cinecittà a Porta Furba – ma l’intenzione di Campidoglio e municipio è quella di prolungarla in entrambe le direzioni. “Il municipio – ha detto Calabrese - sta progettando l'innesto che da porta furba raggiungerà la rete ciclabile centrale, mentre dall'altro lato lavora al prolungamento fino al raccordo. È importante perché come amministrazione siamo impegnati a dotare la città di una rete ciclabile che sia interconnessa in tutti i suoi rami”. “Lo facciamo non per costringere i cittadini a usare la bicicletta, ma semplicemente perché vogliamo permettere a chi vuole girare in bicicletta di farlo in totale sicurezza”, ha concluso il presidente della commissione Mobilità. (xcol4)