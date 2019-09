Governo: Gallone (FI), opposizione a esecutivo nato da paura voto

- Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "anche oggi il presidente Berlusconi ha dettato la linea. Siamo convintamente all'opposizione di un esecutivo nato solo dalla paura del voto, che unisce due anime inconciliabili come Partito democratico e Movimento cinque stelle che non faranno altro che dare il colpo di grazia ad un Paese già gravemente danneggiato dall'innaturale esecutivo giallo-verde. Solo una coalizione di centrodestra unita e forte", continua la parlamentare, "potrà porre un argine alla deriva comunista del neonato governo. Ma dovrà essere una coalizione equilibrata e con pari dignità. Per questo Forza Italia, l'unica in grado di proporre ricetti liberali, sarà determinante per un'opposizione seria, responsabile, concreta che, come ha sottolineato il presidente Berlusconi, deve essere fatta in Parlamento. Anche questa volta", conclude Gallone, "saremo in prima linea a difendere i cittadini, le famiglie, le imprese e manderemo a casa un esecutivo di sinistra-sinistra imposto contro la volontà popolare". (Com)