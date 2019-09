Serbia: nuovo incontro fra maggioranza e opposizione presso Facoltà Scienze politiche (2)

- Il giorno successivo alla prima riunione la premier della Serbia, Ana Brnabic, si è detta pronta a partecipare ad un incontro con i rappresentanti dell'opposizione qualora fosse necessario. Brnabic ha precisato che "non desidererebbe trovarsi" in una delle future riunioni, ma che "se si deve" andrebbe. "La riunione di ieri era con una parte dell'opposizione, perché un'altra parte non c'era, come ad esempio la Lega dei socialdemocratici di Vojvodina (Lsv). Loro hanno detto che non andranno a riunioni del genere perché il posto giusto per una vera discussione è il parlamento e io mi trovo d'accordo su questo", ha detto la premier. (Seb)