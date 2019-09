Milano: sequestrato Teatro Ciak per violazioni norme edilizie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Dopo l'ultimo trasferimento nel 2013 nell'area del parco Alessandrini, il teatro Ciak, gestito da Gianmario Longoni insieme a Show Bees, agenzia di organizzazione e produzione spettacoli, è diventato una tensostruttura che però doveva essere smantellata a fine dicembre del 2018 per la scadenza dell'autorizzazione comunale. L'amministrazione di Palazzo Marino aveva concesso un proroga del permesso fino a maggio 2019 per permettere al teatro di mettere in scena gli spettacoli in cartellone stagionale. In assenza delle autorizzazioni idonee i lavori di ricostruzione in corso violerebbero le norme del testo unico dell'edilizia. (Rem)