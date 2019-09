Giarre: Catalfo, chiesta a Inps massima attenzione su vicenda pensionata senza assegno da 4 mesi

- Nunzia Catalfo, "in qualità di ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali", si è "immediatamente attivata affinché il caso della moglie dell'uomo che questa mattina a Giarre (Catania) ha minacciato di darsi fuoco nella sede Inps, a causa dei ritardi nel versamento della pensione di lei, venga immediatamente risolto". Cosi il ministro in una nota per poi concludere: "Sono certa che gli uffici competenti risolveranno la questione al più presto". (Com)