Bangladesh: Rowshan Ershad nominata leader dell’opposizione (2)

- Le divisioni interne al Partito nazionale sono esplose in seguito alla morte, il 19 luglio, del presidente Hussain Muhammad Ershad, già generale dell’Esercito e presidente del Bangladesh (dal 1983 al 1990), malato da tempo. Il giorno prima del decesso, il segretario generale del Jp, Moshiur Rahman Ranga, aveva annunciato il passaggio alla presidenza a Quader. Quattro giorni dopo Rowshan Ershad, vedova di Hussain Muhammad Ershad, ha manifestato la sua contrarietà. Sono seguite settimane di tensioni, fino agli incontri degli ultimi giorni tra esponenti delle due parti per raggiungere un compromesso. Quader ieri ha tenuto una conferenza stampa in cui ha negato una spaccatura nel partito. (Inn)