Sudafrica: violenze xenofobe, oltre 600 nigeriani saranno rimpatriati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 600 nigeriani residenti in Sudafrica hanno chiesto di essere rimpatriati dopo l'ondata di violenze xenofobe che ha colpito Pretoria e Johannesburg, provocando finora 12 morti. Lo ha detto ai media locali il console nigeriano a Johannesburg, Godwin Adamu, precisando che le operazioni di rientro per i primi 320 inizieranno mercoledì prossimo, 11 settembre, con la compagnia aerea Air Peace. Adamu ha detto che un altro aereo sarà allestito al più presto per rispondere positivamente alle domande dei nigeriani. La settimana scorsa il presidente della compagnia privata, Allen Onyema, ha proposto di inviare una flotta di Air Peace per recuperare i nigeriani "desiderosi di rientrare nel loro paese". Adamu ha ricordato che, secondo stime ufficiali, oltre 100 mila nigeriani vivono attualmente in Sudafrica, la più grande potenza industriale del continente. Il diplomatico ha precisato che non è nota la nazionalità delle 12 vittime degli scontri in Sudafrica, ma che "molti negozi di immigrati nigeriani sono stati saccheggiati e dati alle fiamme". (segue) (Res)