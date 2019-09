Sudafrica: violenze xenofobe, oltre 600 nigeriani saranno rimpatriati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudafrica almeno 300 persone sono state arrestate in relazione alle violenze xenofobe degli ultimi giorni. L'accaduto ha provocato rappresaglie anche in Nigeria, dove il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha richiamato l'ambasciatore in Sudafrica, Kabiru Bala, e ha fatto sapere che visiterà il Sudafrica il mese prossimo per rafforzare i legami tra i due paesi dopo l'ondata di violenze. Nel frattempo la polizia ha rafforzato la sicurezza al di fuori delle aziende di proprietà sudafricana nella capitale Abuja e il governo sudafricano ha temporaneamente chiuso la sua ambasciata: fra i possibili obiettivi delle proteste anche la compagnia delle telecomunicazioni sudafricana Mtn, che ad Abuja ha una filiale e per precauzione ha annunciato la chiusura di tutte le sue sedi in Nigeria. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha più volte condannato l'accaduto, in particolare oggi dopo che nuovi scontri sono scoppiati a Johannesburg fra manifestanti e polizia, provocando la morte di una persona e diversi feriti. In dichiarazioni rilanciate dalla stampa locale, il capo dello Stato ha fatto appello alla polizia affinché "venga mantenuto l'ordine nel paese" e ha chiesto di agire "con fermezza" nei confronti di "chi non rispetta la legge". (segue) (Res)