Russia: aggressore presidente Commissione elettorale si dichiara colpevole

- L'uomo che nei giorni scorsi ha fatto irruzione nell'abitazione e aggredito la presidente della Commissione elettorale centrale russa, Ella Pamfilova, si è dichiarato colpevole. Lo ha dichiarato la portavoce del Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko. "Durante l'interrogatorio, Bakhyt Karabalayev si è dichiarato colpevole del crimine e ha testimoniato in merito a quanto accaduto. Ha spiegato che aveva scelto un'abitazione a caso per la rapina non lontano dal luogo in cui aveva trascorso la notte. L'aggressore non era a conoscenza di chi fosse il proprietario della casa", ha dichiarato Petrenko. In precedenza, si è appreso che la corte Basmannij di Mosca aveva formulato le accuse contro il presunto aggressore ed aveva richiesto la custodia cautelare. (Rum)