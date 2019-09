Governo: Pedica (Pd), bene più poteri a Roma ma prima mandare via Raggi

- "Ben vengano i poteri per Roma Capitale ma il vero problema è Raggi”. È quanto afferma l'esponente del Pd Stefano Pedica. “Non si può pensare di cambiare lo statuto della città senza prima mandare via un sindaco che ha fallito su tutto – prosegue –. Le buone intenzioni del governo giallorosso non cancellano una triste verità: Raggi non è stata in grado di gestire i poteri che ha già, quindi immaginiamo cosa potrebbe combinare con quelli straordinari”. E conclude: “Roma merita di vedersi riconosciuto a tutti gli effetti lo status di Capitale d'Italia ma merita prima di tutto di avere un sindaco capace e competente".(Com)