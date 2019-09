Paestum: il 4 ottobre l’inaugurazione di "Poseidonia città d'acqua: archeologia e cambiamenti climatici"

- La mostra "Poseidonia città d'acqua: archeologia e cambiamenti climatici", che aprirà il 4 ottobre 2019 al Parco Archeologico di Paestum, girerà intorno alla domanda: “Quale sarà il futuro della memoria in un mondo segnato dalle catastrofi ambientali e dai cambiamenti climatici?”. Unendo archeologi, scienziati, scrittori e artisti contemporanei, la mostra, a cura di Paul Carter, Adriana Rispoli e Gabriel Zuchtriegel, racconterà la storia del territorio di Paestum, la greca Poseidonia, attraverso il rapporto tra gli uomini e l'ambiente, in particolare il mare. Fondamentali per l'elaborazione del tema della mostra saranno le proiezioni sui cambiamenti climatici e ambientali che potrebbero investire la Piana del Sele nei prossimi 100 anni, elaborate dal Centro di studi sui cambiamenti climatici nel Mediterraneo. Inoltre, in questi giorni si sono svolte con successo le prove tecniche per il video-mapping sul Tempio di Nettuno dell'artista napoletana Alessandra Franco che andrà in scena nell'ambito della mostra. Archeologia, arte e scienza: tutti uniti nel tentativo di sensibilizzare il pubblico su di un tema cruciale. (segue) (Ren)