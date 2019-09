Paestum: il 4 ottobre l’inaugurazione di "Poseidonia città d'acqua: archeologia e cambiamenti climatici" (2)

- "Dopo le previsioni preoccupanti pubblicate da parte di scienziati di tutto il mondo, è la prima mostra che integra il discorso sui cambiamenti climatici con una prospettiva storica e archeologica – hanno spiegato il direttore di Paestum Gabriel Zuchtriegel e il co-curatore anglo-australiano Paul Carter, autore di “Turbulence: Climate change and the design of complexity” – l'obiettivo è di attirare l'attenzione su una storia caratterizzata dall'espansione imperialistica, dall'asservimento coloniale, da sostanziali e insostenibili cambiamenti ambientali e, soprattutto, dalla capacità delle società umane di comprendere cambiamenti imprevisti, adattarsi e ricostruirsi. Vogliamo mostrare la rilevanza del passato per il futuro: la nostra responsabilità come custodi del patrimonio culturale è la costante reinterpretazione delle realizzazioni passate alla luce di ciò che conosciamo e di cui facciamo esperienza nel presente". Tra i protagonisti del progetto e del corposo catalogo, oltre a archeologi, storici e scienziati, c'è anche Andrea Marcolongo, autrice di "Una lingua geniale: 9 ragioni per amare il greco" e "La misura eroica". Nel suo contributo la scrittrice evidenzia le ragioni per le quali Poseidonia, la città di Poseidone, dio del mare, è un luogo speciale per affrontare la storia del clima e dell'ambiente: "Prima ancora di essere associato agli oceani, Poseidone era il dio chiamato da Omero ed Esiodo gaiéochos, 'colui che feconda la terra', oppure ennosìgaion, 'colui che la stessa terra scuote con i terremoti'. Ecco il primo dei paradossi - saranno moltissimi, tutti affascinanti - che s'incontrano ripercorrendo a ritroso la storia della divinità che diede il nome alla città di Poseidonia, fondata da coloni greci giunti in nave da Sibari intorno al 600 a.C.". (segue) (Ren)