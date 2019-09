Paestum: il 4 ottobre l’inaugurazione di "Poseidonia città d'acqua: archeologia e cambiamenti climatici" (3)

- L'idea della mostra, che è co-finanziata dalla Regione Campania e comprende anche la realizzazione di vetrine cilindriche che con la loro forma richiamano l'installazione dedicata alla Tomba del Tuffatore di Carlo Alfano, è nata nel 2018 da una visita di Zuchtriegel alla Galleria Nazionale di Roma, la cui direttrice Cristiana Collu fa parte anche del comitato scientifico della mostra. "Quando vidi il quadro di Federico Cortese 'Ruderi di un mondo che fu...', realizzato nel 1892, che mostra i templi di Paestum sott'acqua, mi venne in mente uno studio recentemente pubblicato su Nature Communications, nel quale si prospettano danni gravi causati dall'alzamento del livello del mare e dall'erosione di costa in 42 su 49 siti UNESCO intorno al Mediterraneo analizzati dagli autori, tra cui Paestum" – ha raccontato Zuchtriegel. Il quadro sarà l'unica opera prestata in mostra, mentre gli altri oggetti provengono dalle collezioni di Paestum; in parte si tratta di oggetti mai esposti prima. (Ren)