Governo: Cantalamessa (Lega), folta delegazione campana a Roma contro governo poltrone

- "Tantissimi militanti campani della Lega sono arrivati oggi a Roma con mezzi propri e spontaneamente per sostenere chi chiede nuove elezioni. In tanti, vista la grande affluenza, non sono riusciti ad arrivare in piazza Montecitorio o nelle altre piazze con i maxi schermi allestiti. Una vera invasione pacifica e democratica per protestare contro questo governo. La gente oggi ha dimostrato che è una vera mancanza di rispetto impedire il ritorno alle urne”. Così Gianluca Cantalamessa, presidente regionale campano della Lega, ha commentato la manifestazione di protesta contro il Conte bis. “In aula si è creata una situazione surreale: i deputati del Pd applaudivano ogni due minuti al discorso del premier – ha aggiunto - Il solito copione alla Camera avrebbe voluto le grida dei cinque stelle che reclamavano onestà e dignità. Oggi, invece, abbiamo assistito a volti imbarazzati e ascoltato un silenzio surreale dai banchi penta stellati”. “Qualcuno, evidentemente, ha capito che il Conte bis è voluto dai poteri forti e non dalla gente, che oggi ha dimostrato la propria posizione al riguardo", ha concluso Cantalamessa. (Ren)