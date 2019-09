Serbia: al via Settimana dell'orgoglio, sfilata il 15 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi la Settimana dell'orgoglio gay in Serbia. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", lo slogan di quest'anno è "Non mi arrendo". La Settimana dell'orgoglio è stata aperta oggi con la presentazione delle attività in agenda per i prossimi giorni. La Settimana si concluderà con il Gay Pride previsto per domenica 15 settembre lungo le vie della capitale. Le attività in programma includono per questa settimana tre rappresentazioni teatrali, due delle quali si terranno presso la sede del Teatro nazionale. (Seb)