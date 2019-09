Governo: Ermellino (M5s), darà risposte a problemi Paese

- La deputata del Movimento cinque stelle, Alessandra Ermellino, nel corso della discussione sulla fiducia al governo Conte, a Montecitorio, ha affermato che "un nuovo esecutivo nasce oggi, con uno spirito ben diverso dalla precedente esperienza, una realtà nuova basata su una leale collaborazione che dovrà dire addio ai lunghi mesi di disagi, di rivalse ed opportunismi. Nel settore della Difesa, abbiamo sempre mantenuto e manterremo la massima attenzione sulle tutele e valorizzazioni del personale militare e civile, in termini non solo di riorganizzazione, ma di dotazioni organiche con adeguati livelli e riconoscimenti economici, nonché adeguamenti contrattuali. Siamo fiduciosi", ha aggiunto la parlamentare pantastellata, "che questa nuova realtà di governo darà prova di lealtà e fattiva, nonché pragmatica, concretezza, offrendo una testimonianza di consapevolezza e di coesione nazionale; di volontà di dare risposte vere ai problemi del Paese". Per l'esponente del M5s, inoltre, "occorre nei mesi successivi dimostrare l'impegno, con tutte le forze e la massima determinazione possibile, del governo per individuare soluzioni tangibili ai problemi veri delle persone, per provare ad alimentare una rinnovata fiducia nella politica, nella sua capacità di riformare l'Italia e anche, problema più serio, di riformare se stessa, per restituire al mondo", ha concluso Ermellino, "l'immagine di un Paese giovane, dinamico, affidabile". (Rin)