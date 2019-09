Guardia di finanza Roma: Cioffredi, grazie a Di Gesù, auguri a Compagnone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento per la per l'attività del generale di brigata Cosimo Di Gesù in questi 7 anni a Roma, prima come comandante nucleo polizia economico-finanziaria e poi al comando della Guardia di Finanza”. Lo dichiara in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell'osservatorio per la Sicurezza e la legalità della Regione Lazio. “Il generale Di Gesù in questi anni è stato un protagonista della squadra di Polizia giudiziaria che insieme al procuratore Giuseppe Pignatone ha raggiunto nella nostra città risultati straordinari contro l'economia illegale e la criminalità organizzata di stampo mafioso – prosegue –. Esprimo le più vive felicitazioni per la nomina del colonnello Paolo Compagnone al comando della Guardia di finanza di Roma e gli esprimo il mio più sincero augurio di buon lavoro. Il colonnello Compagnone come comandante del nucleo di polizia economico finanziaria in questi anni è stato anch'egli protagonista di un immenso lavoro di contrasto alle mafie a Roma e nel Lazio”. Cioffredi conclude: “Voglio infine esprimere un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne della Guardia di finanza di Roma impegnati quotidianamente con grandissima professionalità, nel contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e agli altri illeciti di natura economica oltre che nel disvelamento delle operazioni di riciclaggio e nel contrasto delle attività imprenditoriali e professionali attraverso le quali le organizzazioni criminali reimpiegano i capitali illecitamente accumulati e si mimetizzano nella società civile e nell'economia legale".(Com)