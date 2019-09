Governo: Mandelli, opposizione dura, FI rivendica sua identità

- Il deputato di Forza Italia, Andrea Mandelli, dichiara in una nota che "il presidente Berlusconi ha chiarito ancora una volta, in maniera netta e inequivocabile, la posizione di Forza Italia: un'opposizione ferma e determinata nelle sedi istituzionali per far emergere e deflagrare le contraddizioni interne al governo Pd-M5s. A maggior ragione dopo il vuoto discorso di Conte è chiaro che questa maggioranza ha il potere come unica ragione sociale. Lo faremo", prosegue il parlamentare, "ancorati a quel centrodestra che si è presentato alle ultime politiche, senza rinunciare mai alla nostra identità per dare voce a quell'altra Italia che lavora, produce ed è allibita dallo spettacolo politico a cui stiamo assistendo. L'area dei moderati e dei liberali ha bisogno di una rappresentanza politica: un centrodestra senza Forza Italia", conclude Mandelli, "semplicemente non può esistere". (Com)