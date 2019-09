Roma Metropolitane: Fassina, a fianco dei lavoratori

- "Siamo a fianco dei lavoratori di Roma Metropolitane, costretti a un'altra giornata di mobilitazione contro i licenziamenti, per affermare la loro dignità professionale e i loro diritti". Così in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma. "L'instabilità, l'incertezza del futuro dei lavoratori, la riduzione conseguente dei servizi forniti alla città e agli utenti - aggiunge - sembrano non toccare la giunta Raggi, che procede senza una visione generale né una programmazione, ma anzi rischia di diventare la giunta che favorisce la disoccupazione. L'Amministrazione deve dare risposte certe e assumersi la responsabilità di fornire indirizzi politici chiari sul futuro della società e dei lavoratori. La sindaca ascolti i dipendenti della azienda e convochi subito il tavolo di confronto richiesto dai sindacati". (Com)