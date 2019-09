Laos: Ue avvia due programmi per 55 milioni di euro (2)

- Durante la sua visita, il commissario Mimica prenderà parte al lancio ufficiale del primo codice penale emanato nel Laos, confermando il sostegno dell'Ue alla riforma del settore della giustizia e al buon governo nel paese. Incontrerà il vice primo ministro e il ministro delle Finanze Somdy Douangdy, il ministro degli Affari esteri Saleumxay Kommasith e il ministro della Pianificazione e degli investimenti Souphanh Keomixay. Faranno il punto dei progressi compiuti nella cooperazione Ue-Laos. Le loro discussioni apriranno anche la strada a una nuova strategia in vista delle celebrazioni di 45 anni di partenariato tra l'Ue e la Repubblica Democratica Popolare del Laos. Questa è la prima visita in assoluto di un commissario europeo nel paese dall'instaurazione di relazioni diplomatiche nel 1975. Questa visita, secondo la Commissione europea, servirà come occasione per rafforzare ulteriormente le relazioni politiche, evidenziare i risultati delle relazioni bilaterali e gettare le basi per il futuro sostegno dell'Ue al paese. (segue) (Beb)