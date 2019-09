Laos: Ue avvia due programmi per 55 milioni di euro (3)

- Tra il 2014 e il 2020, l'Ue ha sostanzialmente aumentato il proprio contributo al paese, quasi triplicando gli investimenti (203 milioni di euro per il periodo 2014-2020). L'Ue ha consolidato il suo ruolo di partner di sviluppo leader del Laos nei settori dell'istruzione e della nutrizione. Oggi, i tre settori focali del paese sono l'istruzione, l'alimentazione e la governance. L'Ue sostiene inoltre la promozione della società civile. Queste importanti aree di riforma hanno visto risultati significativi, ha ricordato la Commissione, come un maggiore accesso all'istruzione primaria e secondaria inferiore (99,1 per cento e 83,1 per cento rispettivamente nel 2019) e una riduzione dei tassi di arresto della crescita dei bambini di età inferiore ai cinque anni (dal 44 per cento nel 2011 al 33 per cento nel 2018). Dopo oltre un decennio di forte crescita con bassa inflazione, il Laos sta consolidando i suoi progressi tanto che per il 2024 si prevede che possa abbandonare il gruppo dei paesi meno sviluppati. (segue) (Beb)