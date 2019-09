Energia: ministro ucraino Orzhel elenca priorità per industria nazionale

- L’aumento della produzione di gas e petrolio in Ucraina e il conseguimento dell’indipendenza energetica saranno le priorità di Oleksiy Orzhel in qualità di nuovo ministro dell’Energia del paese. Questo quanto scritto dallo stesso Orzhel sulla propria pagina Facebook, a poche settimane dalla nomina. “Una delle priorità per rafforzare la sicurezza energetica è quella di aumentare la nostra produzione di gas e petrolio, oltre a diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere l’indipendenza energetica”, ha spiegato il ministro. L’industria del gas e del petrolio dell’Ucraina “lavora in maniera efficiente”, e il sistema di trasmissione del gas nazionale (Gts) è uno dei più sviluppati a livello globale, ma a detta di Orzhel sono necessari ancora diversi interventi, in primis il lancio di un mercato energetico competitivo e l’introduzione di tecnologie avanzate nel settore. Importante, dal punto di vista del ministro, è anche lo sviluppo di nuovi giacimenti di gas naturale e petrolio. (Res)