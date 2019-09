Marche: avviati i corsi per l’abilitazione alla raccolta funghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La partecipazione è obbligatoria al fine del rilascio del permesso di raccolta dei funghi – ha ricordato la vicepresidente Anna Casini, assessore all'Agricoltura – L'attività richiede conoscenze che vanno apprese, a garanzia della propria e altrui incolumità, nel rispetto dell'ambiente e delle disposizioni normative vigenti". I corsi sono stati promossi dalla Regione Marche che ha selezionato, tramite bando pubblico, le proposte formative. Le competenze amministrative, per il rilascio dei permessi, sono attribuite alle Unioni montane e alla Regione, subentrata alle Province, per il territorio non montano. Le aree didattiche interessate dai corsi sono quelle ambientali e scientifiche. Coinvolgono la biologia e l'ecologia dei funghi, il valore alimentare e tossicologico, la raccolta, il trattamento e la conservazione, le norme comportamentali nei boschi, le disposizioni legislative. (Re)