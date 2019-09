Speciale difesa: Italia, dieci arresti per finanziamento di gruppi estremisti islamici

- La Polizia ha arrestato dieci persone in Abruzzo per presunti reati fiscali e riciclaggio di denaro finalizzato al finanziamento di gruppi estremisti islamici. Gli investigatori hanno reso noto che otto tunisini e due italiani sono sospettati di finanziare "con enormi somme di denaro" attività legate all'organizzazione islamica radicale Al Nusra. Secondo i pubblici ministeri, le persone detenute, tra cui l'imam della moschea Dar Assalam presso Teramo, e un contabile italiano, hanno utilizzato il denaro ottenuto attraverso l'evasione fiscale per finanziare gruppi militanti in Siria e alcuni imam radicali attivi in Italia. (Res)