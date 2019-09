Laos: al via programma Arise Plus per sviluppo esportazioni, da Ue cinque milioni di euro

- L’Unione europea ha lanciato oggi a Vientiane, in occasione della visita del commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, il programma Arise Plus (Asean Regional Integration Support by the Ue) per il Laos, che rientra nel quadro della partnership tra l’Ue e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, di cui il Laos fa parte. L’iniziativa prevede un sostegno di cinque milioni di euro destinati alla competitività delle esportazioni e alla creazione di posti di lavoro. Il programma, della durata di quattro anni, sarà attuato con la collaborazione dei ministeri laotiani dell’Industria e del commercio e dell’Agricoltura e delle foreste, nonché del Centro per il commercio internazionale (Itc). L’Ue ha attivato anche un altro programma nel paese, chiamato Nutrition Budget Support e incentrato sulla nutrizione, del valore di 50 milioni di euro. (segue) (Fim)