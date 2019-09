Laos: al via programma Arise Plus per sviluppo esportazioni, da Ue cinque milioni di euro (2)

Vientiane, 09 set 14:20 - (Agenzia Nova) - L’obiettivo di Arise Plus è rendere le piccole e medie imprese laotiane più consapevoli delle loro potenzialità di esportazione e dei vantaggi dell’appartenenza del loro paese all’Organizzazione mondiale del commerciale (Omc) e aiutarle a migliorare i rapporti commerciali con il mercato Ue, attualmente il quarto partner commerciale del paese asiatico. Il programma, inoltre, punta a rafforzare l’integrazione economica con l’Asean. Il viceministro dell’Industria e del commercio del Laos, Somchit Inthamith, ha assicurato il sostegno del governo di Vientiane agli obiettivi di Arise Plus ovvero “il miglioramento dell’ambiente di impresa in specifici settori e l’incremento del commercio e della partecipazione delle imprese laotiane alle catene del valore regionale e globale sviluppando la capacità produttiva, affrontando i limiti dal punto di vista dell’offerta e aumentando la competitività a livello di aziende”. (Fim) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - L’obiettivo di Arise Plus è rendere le piccole e medie imprese laotiane più consapevoli delle loro potenzialità di esportazione e dei vantaggi dell’appartenenza del loro paese all’Organizzazione mondiale del commerciale (Omc) e aiutarle a migliorare i rapporti commerciali con il mercato Ue, attualmente il quarto partner commerciale del paese asiatico. Il programma, inoltre, punta a rafforzare l’integrazione economica con l’Asean. Il viceministro dell’Industria e del commercio del Laos, Somchit Inthamith, ha assicurato il sostegno del governo di Vientiane agli obiettivi di Arise Plus ovvero “il miglioramento dell’ambiente di impresa in specifici settori e l’incremento del commercio e della partecipazione delle imprese laotiane alle catene del valore regionale e globale sviluppando la capacità produttiva, affrontando i limiti dal punto di vista dell’offerta e aumentando la competitività a livello di aziende”. (Fim)